Дуелунд хоче покинути Динамо

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд, який на правах оренди виступає за Неймеген, хоче, щоб за підсумками сезону нідерландці викупили його контракт в українців.

Про це розповів сам футболіст.

"Я хотів би залишатися в Неймегені й на наступний сезон. Але я не знаю, які справи з можливим викупом мого контракту. Якщо ти граєш мало протягом трьох років, то тобі треба знову знайти свій ритм. Після травми мені доведеться знову виборювати своє місце. Думаю, що мені було б добре залишитися в Неймегені. Але спершу треба закінчити цей сезон. Коли його буде завершено, ми подивимося, що може статися", – відзначив Дуелунд.

Нагадаємо, Дуелунд травмувався у чемпіонаті Нідерландів.