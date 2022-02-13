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Дуелунд хоче покинути Динамо

Сьогодні 14:28 110 0
Дуелунд хоче покинути Динамо
Дуелунд хоче покинути Динамо
#Динамо Київ, #Дуелунд, #Чемпіонат України, УПЛ, #Неймеген

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд, який на правах оренди виступає за Неймеген, хоче, щоб за підсумками сезону нідерландці викупили його контракт в українців.

Про це розповів сам футболіст.

"Я хотів би залишатися в Неймегені й на наступний сезон. Але я не знаю, які справи з можливим викупом мого контракту.

Якщо ти граєш мало протягом трьох років, то тобі треба знову знайти свій ритм. Після травми мені доведеться знову виборювати своє місце. Думаю, що мені було б добре залишитися в Неймегені. Але спершу треба закінчити цей сезон. Коли його буде завершено, ми подивимося, що може статися", – відзначив Дуелунд.

Нагадаємо, Дуелунд травмувався у чемпіонаті Нідерландів.

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