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Мораес: Я народжений не для війни

Вчора 23:37 222 0
Жуніор Мораес прокоментував напад росії
Мораес: Я народжений не для війни
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Жуніор Мораес

Джерело - tribuna.com.

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес зміг виїхати з Києва після вторгнення російських військових.

Про це розповів сам футболіст.

"Я нікому не бажаю війни. Щасливий бути зі своєю сім’єю, обійняти їх. З самого початку це все, про що я думав. Я народжений не для війни. Я не знав, збираюся виїжджати чи ні.

Я просто думав про те, щоб допомогти людям. Там було багато немовлят, багато дітей, всі були налякані. Я весь час намагався знайти рішення, вихід, намагаючись знайти молоко дітям, підгузки.

Це було чотири дні великої напруги. Коли ми почали наближатися до кордону, я періодично вставав (в автобусі) і дивився в очі одноклубників. В моїй голові коївся жах. Була тривога, напруга, але в очах кожного була надія.

Там є багато бразильців, війна триває, я намагаюся зробити все можливе, щоб допомогти людям, є українські сім’ї, які також потребують допомоги. Звідси важко допомогти, це більше залежить від місцевих людей, які можуть надавати підтримку. Я був у країні майже десять років, знаю багатьох людей, і я намагаюся зробити все можливе, щоб їм допомогти", – сказав Мораес.

Нагадаємо, Мораес пожертвував українській армії понад 1,6 млн гривень.

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