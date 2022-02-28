Мораес пожертвував українській армії понад 1,6 млн гривень

Джерело - Трибуна.
Український нападник Шахтаря Жуніор Мораєс підтримав Збройні сили України.
Про це повідомляє Трибуна.
Він відправив українській армії 1 675 000 гривень.
Раніше повідомлялося, що нападник Шахтаря покинув Україну попри заборону.
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Джерело - Трибуна.
Український нападник Шахтаря Жуніор Мораєс підтримав Збройні сили України.
Про це повідомляє Трибуна.
Він відправив українській армії 1 675 000 гривень.
Раніше повідомлялося, що нападник Шахтаря покинув Україну попри заборону.