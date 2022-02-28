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Мораес пожертвував українській армії понад 1,6 млн гривень

Сьогодні 22:28 209 0
Нападник Шахтаря допоміг коштами ЗСУ
Мораес пожертвував українській армії понад 1,6 млн гривень
#Шахтар, #Жуніор Мораес

Джерело - Трибуна.

Український нападник Шахтаря Жуніор Мораєс підтримав Збройні сили України.

Про це повідомляє Трибуна.

Він відправив українській армії 1 675 000 гривень.

Раніше повідомлялося, що нападник Шахтаря покинув Україну попри заборону.

Росія веде війну проти України

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