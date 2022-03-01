Конте: Нам потрібний мир, а не загибель людей

Джерело - sport.ua.
Російська військова агресія проти України є абсолютно неприйнятною.
Про це розповів головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте.
"Ситуація дуже сумна. Зараз 2022 рік і те, що ми обговорюємо можливість війни, просто неймовірно. Це неймовірно і в той же час безглуздо, безглуздо навіть думати про таке.
Нам потрібний мир, а не загибель людей. Війна точно не є відповіддю на будь-що. Весь світ має діяти спільно, солідарно виступити проти дурості людей", - відзначив Конте.
Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.