Конте: Нам потрібний мир, а не загибель людей

Російська військова агресія проти України є абсолютно неприйнятною.

Про це розповів головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте.

"Ситуація дуже сумна. Зараз 2022 рік і те, що ми обговорюємо можливість війни, просто неймовірно. Це неймовірно і в той же час безглуздо, безглуздо навіть думати про таке.

Нам потрібний мир, а не загибель людей. Війна точно не є відповіддю на будь-що. Весь світ має діяти спільно, солідарно виступити проти дурості людей", - відзначив Конте.