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Конте: Нам потрібний мир, а не загибель людей

Сьогодні 10:47 189 0
Антоніо Конте прокоментував напад Росії на Україну Конте: Нам потрібний мир, а не загибель людей
Конте: Нам потрібний мир, а не загибель людей
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Конте, #Тоттенгем

Джерело - sport.ua.

Російська військова агресія проти України є абсолютно неприйнятною.

Про це розповів головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте.

"Ситуація дуже сумна. Зараз 2022 рік і те, що ми обговорюємо можливість війни, просто неймовірно. Це неймовірно і в той же час безглуздо, безглуздо навіть думати про таке.

Нам потрібний мир, а не загибель людей. Війна точно не є відповіддю на будь-що. Весь світ має діяти спільно, солідарно виступити проти дурості людей", - відзначив Конте.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.

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