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Фред: Манчестер Юнайтед може виграти Лігу чемпіонів

Сьогодні 21:11 113 0
Фред прокоментував старт Манчестер Юнайтед у раунді плей-оф Ліги чемпіонів
Фред: Манчестер Юнайтед може виграти Лігу чемпіонів
Фото - gettyimages
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Юнайтед, #Фред

Джерело - football24.ua.

У Манчестер Юнайтед сильний склад, який може поборотися за перемогу у Лізі чемпіонів.

Про це розповів півзахисник англійського клубу Фред.

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"Я знаю, що ми граємо не у свій найкращий футбол, але у нас у команді багато якісних гравців.

Я бачу, що багато інших команд теж грають далеко не найкращим чином. Перемога Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів не стала б шоком, це може статися. Але ми повинні працювати щосили, тому що ми далеко не фаворити у цьому змаганні", - розповів Фред.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відмовився летіти російськими авіалініями на матч з Атлетіко.

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