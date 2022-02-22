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Манчестер Юнайтед відмовився летіти російськими авіалініями на матч з Атлетіко

Сьогодні 21:55 272 0
Манчестер Юнайтед відмовився летіти російськими авіалініями на матч Ліги чемпіонів з Атлетіко
Манчестер Юнайтед відмовився летіти російськими авіалініями на матч з Атлетіко
#Атлетіко Мадрид, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Юнайтед

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед скористався британською чартерною авіакомпанією Titan Airways для польоту до Іспанії на матч Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Про це повідомляє журналіст ESPN Марк Огден.

"Червоні дияволи" не обрали для подорожі російську авіакомпанію Аерофлот, яка є офіційним партнером клубу. Зазначається, що їхня співпраця не припинялася.

Матч Атлетіко Мадрид - Манчестер Юнайтед відбудеться у середу, 23 лютого о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Кавані пропустить матч проти Атлетіко.

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