Ювентус продовжить контракт з Куадрадо

Сторони перебувають на фінальній стадії переговорів

Джерело - Чемпіон.

Ювентус продовжить контракт з півзахисником Хуаном Куадрадо до 2023 року.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Нинішній контракт закінчується наприкінці сезону. Нова угода буде розрахована до літа 2023 з опцією продовження ще на рік. Зарплата становитиме 5 мільйонів євро на рік.

Куадрадо виступає за Ювентус з літа 2015 року. У цьому сезоні на рахунку 33-річного колумбійця 5 голів у 30 матчах за туринський клуб у всіх турнірах.

Нагадаємо, Аталанта зіграла внічию з Ювентусом.