Результати 25 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 лютого, відбулося 6 матчів у межах 25 туру італійської Серії А.

Мілан мінімально переграв Сампдорію. Українець Владислав Супряга провів увесь матч на лаві для запасних.

Аталанта зіграла внічию з Ювентусом. Руслан Маліновський вийшов на поле на 60-й хвилині матчу і відзначився фантастичним голом з-за меж штрафного майданчика.

Чемпіонат Італії - Серія А

25 тур, 13 лютого

Мілан - Сампдорія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 8 Леау

Верона - Удінезе 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Депаолі, 2:0 - 31 Барак, 3:0 - 66 Капрарі, 4:0 - 84 Тамез

Дженоа - Салернітана 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 32 Дестро, 1:1 - 45+1 Бонаццолі

Емполі - Кальярі 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Пінамонті, 1:1 - 84 Паволетті

Сассуоло - Рома 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Абрахам(П), 1:1 - 47 автогол Смоллінг, 2:1 - 73 Траоре, 2:2 - 90+3 Крістанте

Аталанта - Ювентус 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Маліновський, 1:1 - 90+2 Данілу

Раніше Інтер зіграв внічию з Наполі.