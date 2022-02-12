Дніпро-1 зіграв внічию з віцечемпіоном Узбекистану

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зіграв внічию з Согдіаною на зборах у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Контрольний матч

12 лютого

СК Дніпро-1 - Согдіана (Джизак, Узбекистан) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Норхонов (пен), 1:1 - 47 Гуаль

Дніпро-1: 33.Юрчук (1.Кінарейкін,76), 24. Лучкевич, 3. Адамюк, 6. Попов, 8. Демиденко, 23. Соловйов, 31. Рубчинський, 76. Піхальонок, 97. Пірес (16.Ківінда,46), 99. Білл, 28. Гуаль

Попередження: Норхонов (71), Лучкевич (75), Оріфов (76), Халілов (86).

Нагадаємо, Дніпро-1 готує трансфер півзахисника Реймса.