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Дніпро-1 зіграв внічию з віцечемпіоном Узбекистану

Сьогодні 20:26 150 0
Матч завершився внічию
Дніпро-1 зіграв внічию з віцечемпіоном Узбекистану
#СК Дніпро-1, #Туреччина, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зіграв внічию з Согдіаною на зборах у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Контрольний матч

12 лютого

СК Дніпро-1 - Согдіана (Джизак, Узбекистан) 1:1 (0:1) 

Голи: 0:1 - 23 Норхонов (пен), 1:1 - 47 Гуаль

Дніпро-1: 33.Юрчук (1.Кінарейкін,76), 24. Лучкевич, 3. Адамюк, 6. Попов, 8. Демиденко, 23. Соловйов, 31. Рубчинський, 76. Піхальонок, 97. Пірес (16.Ківінда,46), 99. Білл, 28. Гуаль

Попередження: Норхонов (71), Лучкевич (75), Оріфов (76), Халілов (86).

Нагадаємо, Дніпро-1 готує трансфер півзахисника Реймса.

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