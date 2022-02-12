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Перехід Влаховича може вплинути на переговори Дибали з Ювентусом

Сьогодні 11:48 170 0
Юве запропонує аргентинцю 7 млн євро
Перехід Влаховича може вплинути на переговори Дибали з Ювентусом
#Влахович, #Пауло Дибала, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Перехід форварда Душана Влаховича в Ювентус може вплинути на переговори між форвардом Пауло Дибалою та клубом про новий контракт.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Аргентинцю було не комофртно на полі з форвардом Кріштіану Роналду, однак у нього склалися чудові стосунки з Влаховичем.

Наприкінці місяця Пауло та Ювентус повернуться до обговорення нового контракту. Клуб запропонує аргентинцю приблизно ту саму зарплату, що й Влаховичу – 7 млн євро на рік.

Нагадаємо, Ювентус включився у боротьбу за Погба.

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