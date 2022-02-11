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Ювентус включився у боротьбу за Погба

Вчора 23:37 135 0
Поль Погба влітку покине Манчестер Юнайтед
Ювентус включився у боротьбу за Погба
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Поль Погба

Джерело - isport.ua.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба найближчим часом може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Il Bianconer.

Ювентус виявив бажання укласти контракт із французьким футболістом.

Туринський клуб готовий почати вести переговори з Погба, однак за умови, якщо він погодиться на зниження зарплати. Наразі Поль отримує близько 290 тисяч фунтів на тиждень у складі Манчестер Юнайтед.

Чинний контракт футболіста з англійським клубом спливає влітку 2022 року. Transfermarkt оцінює вартість француза у 55 мільйонів євро.

Цього сезону 28-річний футболіст взяв участь у 13 матчах за клуб, у яких віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед змирився з втратою Погба.

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