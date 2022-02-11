Ювентус включився у боротьбу за Погба

Джерело - isport.ua.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба найближчим часом може змінити клубну прописку.
Про це повідомляє Il Bianconer.
Ювентус виявив бажання укласти контракт із французьким футболістом.
Туринський клуб готовий почати вести переговори з Погба, однак за умови, якщо він погодиться на зниження зарплати. Наразі Поль отримує близько 290 тисяч фунтів на тиждень у складі Манчестер Юнайтед.
Чинний контракт футболіста з англійським клубом спливає влітку 2022 року. Transfermarkt оцінює вартість француза у 55 мільйонів євро.
Цього сезону 28-річний футболіст взяв участь у 13 матчах за клуб, у яких віддав сім результативних передач.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед змирився з втратою Погба.