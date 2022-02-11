Ювентус включився у боротьбу за Погба

Поль Погба влітку покине Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба найближчим часом може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Il Bianconer.

Ювентус виявив бажання укласти контракт із французьким футболістом.

Туринський клуб готовий почати вести переговори з Погба, однак за умови, якщо він погодиться на зниження зарплати. Наразі Поль отримує близько 290 тисяч фунтів на тиждень у складі Манчестер Юнайтед.

Чинний контракт футболіста з англійським клубом спливає влітку 2022 року. Transfermarkt оцінює вартість француза у 55 мільйонів євро.

Цього сезону 28-річний футболіст взяв участь у 13 матчах за клуб, у яких віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед змирився з втратою Погба.