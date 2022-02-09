У Динамо назвали терміни повернення Андрієвського

Джерело - fcdynamo.com.
Центральний півзахисник Динамо Олександр Андрієвський продовжує реабілітацію у Києві.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Як розповів головний лікар Динамо Андрій Шморгун, взяти участь у другому зборі "біло-синіх" Олександру завадив запальний процес у надколінку. На відновлення йому знадобиться до 10 днів.
Наразі він проходить реабілітацію, працює на базі Динамо за індивідуальною програмою і буде готовий поїхати на третій збір разом із командою.
Нагадаємо, Динамо визначилось з місцем третього збору.
Раніше Динамо обіграло Динамо Тбілісі.