У Динамо назвали терміни повернення Андрієвського

Олександр Андрієвський відновиться до третього збору Динамо

Центральний півзахисник Динамо Олександр Андрієвський продовжує реабілітацію у Києві.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Як розповів головний лікар Динамо Андрій Шморгун, взяти участь у другому зборі "біло-синіх" Олександру завадив запальний процес у надколінку. На відновлення йому знадобиться до 10 днів.

Наразі він проходить реабілітацію, працює на базі Динамо за індивідуальною програмою і буде готовий поїхати на третій збір разом із командою.

Нагадаємо, Динамо визначилось з місцем третього збору.

Раніше Динамо обіграло Динамо Тбілісі.