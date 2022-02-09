Головне
Довгоочікуване "золото" легендарної американки та перемога Влгової: підсумки Олімпіади 9 лютого
Сьогодні 17:51 38
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 9 лютого. LIVE
Сьогодні 16:47 4353
Велепець: У спринті Джима має шанси на хороший результат
Сьогодні 16:33 270 1
Вендль та Арльт виграли змагання у двійці, українці посіли 15-е місце
Сьогодні 16:18 229
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 10 лютого
Сьогодні 16:02 447
Харлан прийняла рішення про продовження спортивної кар’єри
Сьогодні 15:40 332
Бринзак: Білосюк нервується, хоче як найшвидше повернутися до команди
Сьогодні 15:18 294
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
Сьогодні 13:48 2856
Двоборець Гайгер завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 36-е місце
Сьогодні 13:32 418
Динамо Київ (U-19) зіграє проти Депортиво (U-19) в плей-оф Юнацької ліги УЄФА
Сьогодні 12:21 446
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

У Динамо назвали терміни повернення Андрієвського

Сьогодні 17:42 55 0
Олександр Андрієвський відновиться до третього збору Динамо
У Динамо назвали терміни повернення Андрієвського
#Динамо Київ, #Олександр Андрієвський, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Центральний півзахисник Динамо Олександр Андрієвський продовжує реабілітацію у Києві.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Як розповів головний лікар Динамо Андрій Шморгун, взяти участь у другому зборі "біло-синіх" Олександру завадив запальний процес у надколінку. На відновлення йому знадобиться до 10 днів.

Наразі він проходить реабілітацію, працює на базі Динамо за індивідуальною програмою і буде готовий поїхати на третій збір разом із командою. 

Нагадаємо, Динамо визначилось з місцем третього збору.

Раніше Динамо обіграло Динамо Тбілісі.

Коментарі ()
Популярне зараз
У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг 23491 1
Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО 53485
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 49757
У США прокоментували ситуацію з фігуристами ОКР: Знову ці росіяни всіх дурять У США прокоментували ситуацію з фігуристами ОКР: Знову ці росіяни всіх дурять 13285
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 29846
Скандал на Олімпіаді-2022: японські вболівальники бажають смерті фігуристу з ОКР Скандал на Олімпіаді-2022: японські вболівальники бажають смерті фігуристу з ОКР 60425
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 15873
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 10328
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7308
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 2130
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 10607
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 9533 2