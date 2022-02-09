Головне
Довгоочікуване "золото" легендарної американки та перемога Влгової: підсумки Олімпіади 9 лютого
Сьогодні 17:51 35
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 9 лютого. LIVE
Сьогодні 16:47 4352
Велепець: У спринті Джима має шанси на хороший результат
Сьогодні 16:33 270 1
Вендль та Арльт виграли змагання у двійці, українці посіли 15-е місце
Сьогодні 16:18 229
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 10 лютого
Сьогодні 16:02 445
Харлан прийняла рішення про продовження спортивної кар’єри
Сьогодні 15:40 332
Бринзак: Білосюк нервується, хоче як найшвидше повернутися до команди
Сьогодні 15:18 294
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
Сьогодні 13:48 2855
Двоборець Гайгер завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 36-е місце
Сьогодні 13:32 417
Динамо Київ (U-19) зіграє проти Депортиво (U-19) в плей-оф Юнацької ліги УЄФА
Сьогодні 12:21 446
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Динамо визначилось з місцем третього збору

Сьогодні 16:28 185 0
Динамо відправиться на третій збір 13 лютого
Динамо визначилось з місцем третього збору
#Динамо Київ, #Туреччина, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо третій навчально-тренувальний збір проведе у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

У четвер, 10-го лютого, після контрольного матчу із представником Боснії і Герцеговини - командою Широкі Брієг динамівці на кілька днів повернуться до Києва. А вже у неділю, 13-го лютого, Динамо знову вирушить до теплої Туреччини на третій навчально-тренувальний збір, який триватиме до 22-го лютого.

Це буде завершальний етап підготовки підопічних Мірчі Луческу до другої частини сезону, і пройде він на південному узбережжі, у тому ж місці, де був і другий збір.

У рамках третього збору планується проведення п’яти спарингів.

Нагадаємо, Динамо обіграло Динамо Тбілісі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Скандал на Олімпіаді-2022: японські вболівальники бажають смерті фігуристу з ОКР Скандал на Олімпіаді-2022: японські вболівальники бажають смерті фігуристу з ОКР 60307
У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг 23467 1
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 49752
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 29843
У США прокоментували ситуацію з фігуристами ОКР: Знову ці росіяни всіх дурять У США прокоментували ситуацію з фігуристами ОКР: Знову ці росіяни всіх дурять 13265
Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО 53474
Рекомендуємо
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 10757
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3022
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 44303
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 22443
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 6199 5
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 35576