Динамо визначилось з місцем третього збору

Динамо відправиться на третій збір 13 лютого

Динамо третій навчально-тренувальний збір проведе у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

У четвер, 10-го лютого, після контрольного матчу із представником Боснії і Герцеговини - командою Широкі Брієг динамівці на кілька днів повернуться до Києва. А вже у неділю, 13-го лютого, Динамо знову вирушить до теплої Туреччини на третій навчально-тренувальний збір, який триватиме до 22-го лютого.

Це буде завершальний етап підготовки підопічних Мірчі Луческу до другої частини сезону, і пройде він на південному узбережжі, у тому ж місці, де був і другий збір.

У рамках третього збору планується проведення п’яти спарингів.

Нагадаємо, Динамо обіграло Динамо Тбілісі.