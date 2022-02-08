Травма колумбійця виявилася серйознішою, ніж вважалося спочатку

Джерело - Чемпіон.

Нападник Аталанти Дуван Сапата отримав травму під час матчу проти Кальярі у 24-му турі Серії А (1:2).

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Колумбієць вийшов на поле вперше з 21 грудня. Він вийшов на заміну на 58-й хвилині матчу, але був змушений залишити поле на 72-й.

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Травма виявилася серйознішою, ніж вважалося спочатку. Найкращий бомбардир команди може пропустити 3-4 місяці.

Нагадаємо, Маліновський забив найкращий гол Аталанти у грудні.