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Ювентус здолав Верону, Сампдорія з Супрягою розгромила Сассуоло. Результати 24 туру Серії А

Вчора 23:35 1132 0
Результати 24 туру Серії А
Ювентус здолав Верону, Сампдорія з Супрягою розгромила Сассуоло. Результати 24 туру Серії А
#Аталанта, #Болонья, #Венеція, #Емполі, #Руслан Маліновський, #Наполі, #Сампдорія, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Владислав Супряга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 24 туру Серії А.

Аталанта з Русланом Маліновським у складі поступилася Кальярі. Українець став одним з найгірших гравців у матчі.

Супряга дебютував за Сампдорію і допоміг своїй команді розгромити Сассуоло.

Чемпіонат Італії - Серія А

24 тур, 06 лютого

Аталанта - Кальярі 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Перейро, 1:1 - 64 Паломіно, 1:2 - 68 Перейра

Болонья - Емполі 0:0

Венеція - Наполі 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 - 59 Осімхен, 0:2 - 90+10 Петанья

Сампдорія - Сассуоло 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Капуто, 2:0 - 7 Сенсі, 3:0 - 63 Конті, 4:0 - 90+1 Кандрева(П)

Удінезе - Торіно 2:0

Гол: 1:0 - 90+3 Моліна, 2:0 - 90+7 Пуссето(П)

Ювентус - Верона 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 13 Влахович, 2:0 - 61 Закарія

Нагадаємо, Мілан вирвав перемогу в Інтера у 24 турі Серії А.

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