Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 24 туру Серії А.
Аталанта з Русланом Маліновським у складі поступилася Кальярі. Українець став одним з найгірших гравців у матчі.
Супряга дебютував за Сампдорію і допоміг своїй команді розгромити Сассуоло.
Чемпіонат Італії - Серія А
24 тур, 06 лютого
Аталанта - Кальярі 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Перейро, 1:1 - 64 Паломіно, 1:2 - 68 Перейра
Болонья - Емполі 0:0
Венеція - Наполі 0:2 (0:0)
Гол: 0:1 - 59 Осімхен, 0:2 - 90+10 Петанья
Сампдорія - Сассуоло 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Капуто, 2:0 - 7 Сенсі, 3:0 - 63 Конті, 4:0 - 90+1 Кандрева(П)
Удінезе - Торіно 2:0
Гол: 1:0 - 90+3 Моліна, 2:0 - 90+7 Пуссето(П)
Ювентус - Верона 2:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 13 Влахович, 2:0 - 61 Закарія
Нагадаємо, Мілан вирвав перемогу в Інтера у 24 турі Серії А.