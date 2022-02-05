Супряга: Не думаю, що мені буде дуже важко у Сампдорії

Джерело - Чемпіон.
Український нападник Владислав Супряга готовий увірватися в італійський футбол.
Про це розповів нападник в інтерв'ю каналу BurBuzz.
"Дуже хотів переїхати до Італії, бо там кожен матч, як останній. Я дуже багато дивився італійський футбол, подобається стиль гри. Я дуже кайфую. Дуже до вподоби італійський футбол, тактика.
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Зроблю все можливе, щоб залишитись у Сампдорії довше. Навантаження не лякають. Навпаки мені це подобається, я люблю побігати.
Не сказав би, що мені буде дуже тяжко. Я вже готовий, гадаю, все буде добре", - сказав Супряга.
Нагадаємо, Супряга обрав номер у Сампдорії.