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Супряга: Не думаю, що мені буде дуже важко у Сампдорії

Сьогодні 12:25 119 0
21-річний футболіст поділився очікуваннями від гри в Італії.
Супряга: Не думаю, що мені буде дуже важко у Сампдорії
#Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Владислав Супряга

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Владислав Супряга готовий увірватися в італійський футбол.

Про це розповів нападник в інтерв'ю каналу BurBuzz.

"Дуже хотів переїхати до Італії, бо там кожен матч, як останній. Я дуже багато дивився італійський футбол, подобається стиль гри. Я дуже кайфую. Дуже до вподоби італійський футбол, тактика.

Актуально: Супряга провів перше тренування у Сампдорії

Зроблю все можливе, щоб залишитись у Сампдорії довше. Навантаження не лякають. Навпаки мені це подобається, я люблю побігати.

Не сказав би, що мені буде дуже тяжко. Я вже готовий, гадаю, все буде добре", - сказав Супряга.

Нагадаємо, Супряга обрав номер у Сампдорії.

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