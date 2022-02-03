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Ексгравець збірної України з футзалу: Приємно, що збірна складається з українців

Сьогодні 19:37 311 0
Пилипів розповів про очікування від півфіналу Євро-2022
Ексгравець збірної України з футзалу: Приємно, що збірна складається з українців
#Збірна України з футзалу, #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу, #Пилипів

Джерело - ua-football.

Збірна України з футзалу здатна здобути позитивний результат у півфінальному матчі проти Росії на Євро-2022.

Про це заявив екскапітан збірної Федір Пилипів.

"Розумів, що можуть вийти з групи, а далі вже буде складно. Проте, підопічні Косенка довели, що вони можуть обіграти будь-кого. Щасливий, що Україна гратиме у півфіналі. Приємно, що у нас збірна складається з українців. У Росії, Португалії, Іспанії – натуралізовані гравці і для мене це неприйнятно", - заявив ексгравець.

  Актуально: УЄФА готує план безпеки на півфінальний матч Євро-2022 Україна - Росія

"Шанси є завжди. Хлопці повірили у власні сили. Якщо зіграємо у всіх найкращий футбол, то зможемо досягнути бажаного результату. До здійснення мрії всього два кроки і з мотивацією у збірної України немає проблем. Якщо виграємо у Росії, то можемо завоювати золоті медалі. Іспанія та Португалія не ті суперники, яких не можна перегравати", - сказав Пилипів.

Нагадаємо, Україна - аутсайдер у грі проти Росії.

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