Лідер Олександрії повернувся до тренувань після важкої травми

Гравець прибув на збір "Олександрії

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець відновив тренування після важкої травми.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець уже повністю відновився та приєднався до своєї команди на зборах у Туреччині.

Повідомляється, що наразі Кирило тренується за індивідуальною програмою з тренером фізичної підготовки Володимиром Томіленком.

Нагадаємо, українець пропустив кілька місяців через травму, отриману в поєдинку 11 туру чемпіонату УПЛ з полтавською Ворсклою. Футболіст переніс операцію в Італії.

Раніше Олександрія програла клубу з Косово у контрольному матчі.