Лідер Олександрії повернувся до тренувань після важкої травми

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець відновив тренування після важкої травми.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гравець уже повністю відновився та приєднався до своєї команди на зборах у Туреччині.
Повідомляється, що наразі Кирило тренується за індивідуальною програмою з тренером фізичної підготовки Володимиром Томіленком.
Нагадаємо, українець пропустив кілька місяців через травму, отриману в поєдинку 11 туру чемпіонату УПЛ з полтавською Ворсклою. Футболіст переніс операцію в Італії.
Раніше Олександрія програла клубу з Косово у контрольному матчі.