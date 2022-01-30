Джерело - Чемпіон.
Аль-Наср не залишає спроб підписати форварда Арсеналу П'єра-Емеріка Обамеянга.
Про це повідомляє журналіст Джеймс Бенге.
Саудівський клуб зробив фінальну пропозицію габонцю та лондонцям.
Аль-Наср готовий платити Обамеянгу стільки ж, як і в Арсеналі.
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У контракті також буде пункт про можливість розірвати контракт через 12 місяців, що дозволить йому повернутися до Європи.
Трансферний дедлайн у Саудівській Аравії сьогодні.
Нагадаємо, Барселона може підписати Обамеянга.