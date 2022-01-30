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Аль-Наср спробує завершити трансфер Обамеянга сьогодні

Сьогодні 12:34 207 0
Габонець може залишити Лондон
Аль-Наср спробує завершити трансфер Обамеянга сьогодні
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #П'єр-Емерік Обамеянг, #Футбольні трансфери, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Аль-Наср не залишає спроб підписати форварда Арсеналу П'єра-Емеріка Обамеянга.

Про це повідомляє журналіст Джеймс Бенге.

Саудівський клуб зробив фінальну пропозицію габонцю та лондонцям.

Аль-Наср готовий платити Обамеянгу стільки ж, як і в Арсеналі.

  АктуальноАрсенал не взяв Обамеянга на збір у Дубаї

У контракті також буде пункт про можливість розірвати контракт через 12 місяців, що дозволить йому повернутися до Європи.

Трансферний дедлайн у Саудівській Аравії сьогодні.

Нагадаємо, Барселона може підписати Обамеянга.

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