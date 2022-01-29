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Барселона може підписати Обамеянга

Сьогодні 15:57 184 0
Атлетіко заблокувало трансфер Альваро Морати
Барселона може підписати Обамеянга
#Арсенал (Лондон), #Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Мората, #П'єр-Емерік Обамеянг, #Ювентус

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона працює над підписанням форварда Арсеналу П'єра-Емеріка Обамеянга.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонці звернулися до цього варіанту, оскільки Атлетіко заблокував перехід у Барселону Альваро Морати, який виступає за Ювентус на правах оренди. Мадридці не хочуть посилювати прямого конкурента.

Для того, щоб здійснити трансфер Обамеянга, Барселоні потрібен відхід вінгера Усмана Дембеле, щоб вписатися у стелю зарплат.

Нагадаємо, Барселона може продати Spotify права на назву Камп Ноу.

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