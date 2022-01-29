Джерело - Mundo Deportivo.
Барселона працює над підписанням форварда Арсеналу П'єра-Емеріка Обамеянга.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Каталонці звернулися до цього варіанту, оскільки Атлетіко заблокував перехід у Барселону Альваро Морати, який виступає за Ювентус на правах оренди. Мадридці не хочуть посилювати прямого конкурента.
Для того, щоб здійснити трансфер Обамеянга, Барселоні потрібен відхід вінгера Усмана Дембеле, щоб вписатися у стелю зарплат.
Нагадаємо, Барселона може продати Spotify права на назву Камп Ноу.