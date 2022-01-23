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Челсі - Тоттенгем 2:0. Огляд матчу

Вчора 23:25 173 0
Підопічні Тухеля здобули впевнену перемогу
Челсі - Тоттенгем 2:0. Огляд матчу
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Тоттенгем, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі здобув перемогу над Тоттенгемом у рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

23 тур, 23 січня

Челсі - Тоттенгем 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Зієш, 2:0 - 55 Сілва

Також, Ліверпуль переміг Крістал Пелес.

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