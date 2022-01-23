Джерело - Чемпіон.
Челсі здобув перемогу над Тоттенгемом у рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
23 тур, 23 січня
Голи: 1:0 - 47 Зієш, 2:0 - 55 Сілва
Також, Ліверпуль переміг Крістал Пелес.
|№
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|2500
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|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Челсі здобув перемогу над Тоттенгемом у рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
23 тур, 23 січня
Голи: 1:0 - 47 Зієш, 2:0 - 55 Сілва
Також, Ліверпуль переміг Крістал Пелес.