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ПСЖ знищив Реймс, Монако програло Монпельє. Результати матчів 22 туру Ліги 1

Вчора 23:37 729 0
Ніцца піднялася на друге місце у турнірній таблиці
ПСЖ знищив Реймс, Монако програло Монпельє. Результати матчів 22 туру Ліги 1
#Бордо, #Монако, #ПСЖ, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

У 22 турі французької Ліги 1 відбулося 7 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
22 тур, 23 січня

Мец - Ніцца 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Тюрам, 0:2 - 86 Гуірі (пен)

Анже - Труа 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 11 Домінгез, 1:1 - 26 Мангані(П), 2:1 - 37 Мангані(П)

Бордо - Страсбур 4:3 (3:1)

Голи: 1:0 - 17 Уїджо, 2:0 - 21 Еліс, 3:0 - 39 Уїджо, 3:1 - 43 Гамейро, 3:2 - 57 Гамейро, 4:2 - 90 Уїджо, 4:3 - 90+7 Маджід

Клермон - Ренн 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Сантамарія, 1:1 - 60 Да Кунья, 2:1 - 71 Телл

Нант - Лор’ян 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Джіротто, 2:0 - 53 Коло Муані, 2:1 - 56 Моффі, 3:1 - 69 Букарі, 3:2 - 85 Сумано, 4:2 - 86 Губбельс

Монпельє - Монако 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 13 Вахі, 2:0 - 32 Мавідіді, 2:1 - 34 Бен Єддер, 2:2 - 82 Вандерсон, 3:2 - 90+1 Мавідіді

ПСЖ - Реймс 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Верратті, 2:0 - 62 Рамос, 3:0 - 67 автогол Фаєс, 4:0 - 75 Данілу

Нагадаємо Ліон мінімально переграв Сент-Етьєн.

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