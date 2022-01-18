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Президент Десни: Ми дуже розраховуємо на Калітвінцева

Сьогодні 10:50 120 0
Володимир Левін прокоментував відсутність у команді Владислава Калітвінцева
Президент Десни: Ми дуже розраховуємо на Калітвінцева
#Десна, #Владислав Калітвінцев, #Олександрія, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - footballua.tv.

Десна розраховує на українського півзахисника Владислава Калітвінцева.

Про це розповів президент чернігівського клубу Володимир Левін.

"У нас було перше тренування після Нового року. Усі гравці вийшли на це тренування. Ми чекали на приїзд Калітвінцева, але його, на жаль, не було. З нами на зв'язок він також не виходив.

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Ми сподіваємось, що футбол є першорядним для будь-якого гравця. До правил футболу входить виконання контракту, підписаного з командою. Сподіваємося, що він вийде, з'явиться у команді та дограє другу частину сезону.

Ми дуже на нього розраховуємо. Десна проводитиме тренувальний збір у Туреччині. Він уже оплачений, зокрема й за Калітвінцева. Тому команда Десна чекає на нього у себе", – сказав Левін.

Калітвінцев не прибув на перше тренування Десни після відпустки

Нагадаємо, Десна погрожує Калітвінцеву санкціями.

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