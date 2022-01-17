Калітвінцев не прибув на перше тренування Десни після відпустки

Калітвінцев пропустив перше тренування Десни

Український півзахисник Владислав Калітвінцев проігнорував тренування Десни.

Про це повідомляє FootBoom.

У неділю, 16 січня, Десна провела перше тренування після виходу з відпустки. Під керівництвом Олександра Рябоконя працювала вся команда.

Актуально: Калітвінцев покинув Десну через заборгованість по зарплаті

Не прибув до табору Десни півзахисник Владислав Калітвінцев.

Раніше президент клубу Володимир Левін заявляв, що чекає на футболіста 16 січня на тренуванні команди.

Нагадаємо, Десна погрожує Калітвінцеву санкціями.