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Десна погрожує Калітвінцеву санкціями

Вчора 23:12 303 0
Десна погрожує Калітвінцеву санкціями
#Калітвінцев

Джерело - fanday.net.

Півзахиснику Олександрії Владиславу Калітвінцеву загрожують санкції від УАФ.

Про це розповів спортивний директор Десни Вадим Мельник у коментарі FanDay.

"Ми звертатимемося до інстанцій, які відповідають за ці питання. По-спортивному це теж неправильно. Олександрія повинна була нас попередити чи спитати… Калітвінцев – не вільний агент, і на підставі чого вони уклали з ним контракт, я не знаю. Усі документи вже готові. Ми вже підготували відповідні листи, тому найближчим часом і Влад, і Олександрія, і УАФ їх отримають. Є спеціальний комітет, який займається такими питаннями. Нехай вирішує.

Для нас він – гравець Десни. Ми ж не можемо щодня спілкуватися з усіма нашими гравцями. 16 січня Калітвінцев має бути в розташуванні клубу. Інакше – він не виконує умов контракту. Якщо його не буде, будуть санкції. От і все. Скажу лише, що ми мали усну домовленість із Владиславом, що заборгованість буде погашена", – відзначив Мельник.

Раніше, Десна подала протест на трансфер Калітвінцева в Олександрію.

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