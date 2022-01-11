Джерело - Чемпіон.
У матчі 20-го туру іспанської Ла-Ліги Еспаньйол вдома поступився Ельче.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
20 тур, 10 січня
Голи: 0:1 - 6 Мінья, 0:2 - 14 Мінья, 1:2 - 45+3 Де Томас (пен)
Нагадаємо, Реал розгромив Валенсію.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У матчі 20-го туру іспанської Ла-Ліги Еспаньйол вдома поступився Ельче.
Голи: 0:1 - 6 Мінья, 0:2 - 14 Мінья, 1:2 - 45+3 Де Томас (пен)
Нагадаємо, Реал розгромив Валенсію.