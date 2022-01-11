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Еспаньйол - Ельче 1:2. Огляд матчу

Сьогодні 08:17 177 0
Несподівана поразка Еспаньйола
Еспаньйол - Ельче 1:2. Огляд матчу
#Ельче, #Еспаньйол, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру іспанської Ла-Ліги Еспаньйол вдома поступився Ельче.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
20 тур, 10 січня

Еспаньйол - Ельче 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 6 Мінья, 0:2 - 14 Мінья, 1:2 - 45+3 Де Томас (пен)

Нагадаємо, Реал розгромив Валенсію.

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