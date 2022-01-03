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Голанд не покине Боруссію Д у січні

Сьогодні 14:37 100 0
Голанд не визначився зі своїм майбутнім
Голанд не покине Боруссію Д у січні
Фото - gettyimages
#Ерлінг Голанд

Джерело - isport.uа.

Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд дограє цей сезон у складі "шершнів".

Про це повідомив журналіст Фабриціо Романо у Twitter.

21-річний норвежець ще не визначився з клубом, у якому продовжить кар'єру, тому його відхід у іншу команду в січні не планується.

Інформація про те, що Голанд має усну домовленість із мадридським Реалом чи Барселоною, не відповідає дійсності.

Контракт форварда з Боруссією розрахований до літа 2024 року. 

Нагадаємо, Барселона має намір придбати Голанда влітку.

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