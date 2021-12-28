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Барселона має намір придбати Голанда влітку

Сьогодні 19:20 183 0
Каталонці хочуть купити ТОП-форварда влітку
Барселона має намір придбати Голанда влітку
#Барселона, #Боруссія Дортмунд, #Ерлінг Голанд

Джерело - Diario Sport.

Барселона хоче підписати нападника ТОП-рівня наступного літа.

Про це повідомляє Diario Sport.

Пріоритетним варіантом на цю позицію є форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд, але клуб розуміє, що угоду буде складно здійснити через фінансові запити гравця та його оточення.

Барселона до кінця боротиметься за Голанда. Незважаючи на такі серйозні наміри, каталонський клуб працює над списком альтернативних варіантів.

До списку, підготовленого менеджментом клубу, увійшли форвард Фіорентини Душан Влахович та нападник Ред Булл Зальцбург Карім Адейємі.

Нагадаємо, Барселона оголосила про трансфер Торреса.

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