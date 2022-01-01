Експерт згадав виступ за дубль киян

Джерело - Чемпіон.

Для Віктора Леоненка під час футбольної кар'єри Перша та Друга ліги було не його рівнем.

Про це заявив експерт у випуску Пряма червона.

"Після того, як мене перевели в дубль, Григорій Михайлович (Суркіс, - прим.) сказав: "От зараз заб'єш голів п'ять і тебе одразу ж в першу команду візьмуть. Я забиваю шість - ніхто нічого. Ну і все! Я сказав, що більше забивати не буду, лише гольові передачі віддавати. Це не мій рівень був - Перша чи Друга ліги", - сказав Леоненко.

Нагадаємо, Віктор виступав за Динамо з 1992 по 1998 роки. За дубль киян (1996-1998) провів 45 ігор, в яких забив 11 голів, у двох матчах за Динамо-3 результативними діями не відзначався.

Раніше, Леоненко назвав найкращого українського футболіста у 2021 році.