Леоненко назвав найкращого українського футболіста у 2021 році

Найкращим футболістом 2021 року в Україні є голкіпер Динамо Георгій Бущан.

Про це експерт Віктор Леоненко заявив у випуску Пряма Червона.

"Хто найкращий футболіст року в Україні? Трьох сказати. А одного. І одного складно знайти. Це воротар - Різник чи Трубін. Різник пенальті добре, але Ворскла в єврокубках себе не показала. Тут як із Золотим м'ячем, треба аналізувати здобутки. Якщо так брати, то Різник, а якщо єврокубки - Бущан чи Трубін. Мабуть, найкращий Бущан.

Хто найкращий футболіст року у Динамо? Мабуть, відкриття року - Забарний", - зазначив Леоненко.