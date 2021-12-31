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Леоненко назвав найкращого українського футболіста у 2021 році

Вчора 23:55 1412 0
На думку експерта Бущан є найкращим гравцем року
Леоненко назвав найкращого українського футболіста у 2021 році
#Георгій Бущан, #Віктор Леоненко, #Різник, #Трубін

Джерело - Чемпіон.

Найкращим футболістом 2021 року в Україні є голкіпер Динамо Георгій Бущан.

Про це експерт Віктор Леоненко заявив у випуску Пряма Червона.

"Хто найкращий футболіст року в Україні? Трьох сказати. А одного. І одного складно знайти. Це воротар - Різник чи Трубін. Різник пенальті добре, але Ворскла в єврокубках себе не показала. Тут як із Золотим м'ячем, треба аналізувати здобутки. Якщо так брати, то Різник, а якщо єврокубки - Бущан чи Трубін. Мабуть, найкращий Бущан.

Хто найкращий футболіст року у Динамо? Мабуть, відкриття року - Забарний", - зазначив Леоненко. 

Раніше, Леоненко заявив, що молоді Динамо допоміг не Луческу, а COVID-19.

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