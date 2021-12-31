Коли ти розумний вболівальник, то ти вболіваєш за якісний футбол.

Про це експерт Віктор Леоненко заявив у випуску Пряма Червона.

"Мені чомусь всі говорять, що я донецький. Я у Донецьку був лише три чи чотири рази.

Тим хто ображається за висловлювання в адрес Динамо, я, мабуть, легше столу поясню що я маю на увазі. Коли люди вперті. Про мене не так часто пишуть, як думаєте. Хтось вважає, що я продажний. Чому я продажний? Тому, що працюю у Рената Леонідовича.

Коли ти розумний вболівальник, то ти вболіваєш за якісний футбол. А не так ти прийшов - команди не грає, а ти все одно кричиш", - зазначив Леоненко.