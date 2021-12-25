Нападник Динамо Денис Гармаш - дуже сильний та розумний футболіст.

Про це заявив колишній тренер киян Сергій Ребров.

"Гармаша необхідно було зібрати на полі, щоб він підкорився якійсь тактиці. Цей гравець грав лише серцем. Коли тобі потрібно пресингувати - став Гармаша, він бігтиме завжди. Але він мав проблеми з тим, що робити після пресингу, як повертатися у свою позицію", - заявив фахівець.