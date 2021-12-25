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Ребров: Гармаш грав лише серцем, його необхідно було підкорити якійсь тактиці

Сьогодні 22:04 55 0
Колишній тренер Динамо розповів про нападника киян
Ребров: Гармаш грав лише серцем, його необхідно було підкорити якійсь тактиці
#Денис Гармаш, #Динамо Київ, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Нападник Динамо Денис Гармаш - дуже сильний та розумний футболіст.

Про це заявив колишній тренер киян Сергій Ребров.

"Гармаша необхідно було зібрати на полі, щоб він підкорився якійсь тактиці. Цей гравець грав лише серцем. Коли тобі потрібно пресингувати - став Гармаша, він бігтиме завжди. Але він мав проблеми з тим, що робити після пресингу, як повертатися у свою позицію", - заявив фахівець.

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"Зараз, коли він грає на вістрі, йому не треба повертатися у свою позицію, він переважно там, у чужому штрафному. Він небезпечний, бо сильний, дуже грамотний, розумний. Навіть якщо він програє верхову боротьбу, він бореться за м'яч до останнього, - сказав Ребров.

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