Буряк виділив найпроблеміншу ланку у Динамо

Динамо слід вийти на трансферний ринок під час зимового вікна.

Про це розповів ексгравець киян Леонід Буряк в коментарі footboom.

"Кияни добре грали проти Зорі. Перевага Динамо була великою, але немає належної реалізації. Якщо не помиляюся, 27-28 ударів "біло-сині" завдали по воротах Зорі та гольових моментів створили багато, особливо у першому таймі. Проте, на другий тайм динамівці вийшли і перші 15 хвилин провели так, ніби все було вже вирішено і результату досягнуто, не включилися в гру.

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Загалом зазначу, що Зоря добре оборонялася. За всієї поваги до Гармаша, зазначу, що атакувальна лінія Динамо потребує посилення. Навіть з урахуванням того, що є Бєсєдін та Супряга, потрібен ще форвард", – заявив Буряк.