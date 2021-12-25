Гріліш: Англія може виграти чемпіонат світу-2022

Збірна Англії має намір виграти Чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Про це заявив хавбек "трьох левів" Джек Гріліш.

"Грати за збірну Англії влітку було неймовірно. Дуже прикро програвати по пенальті, такі поразки – серед найгірших. Це точно найкраще літо мого життя", - заявив гравець.

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"Особливий момент для країни, для гравців та наших сімей. Дуже шкода, що ми не дійшли до кінця, але перед чемпіонатом світу це ще сильніше мотивує. Звісно, ми можемо виграти чемпіонат світу. Те, як ми грали на Євро, дає віру в те, що ми можемо виграти чемпіонат світу", - сказав Гріліш.