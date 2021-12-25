Гвардіола хоче бачити англійця в складі своєї команди

Джерело - The Athletic.

Манчестер Сіті зберігає інтерес до нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це повідомляє The Athletic.

Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола дуже хоче, щоби клуб підписав 28-річного форварда.

Іспанець, як і раніше, вважає Кейна ідеальним гравцем для Манчестер Сіті, оскільки він здатний грати і в ролі класичної дев'ятки, і як хибна дев'ятка.

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Проблемою залишається небажання Тоттенгема відпускати Кейна.

Навряд чи Манчестер Сіті спробує підписати форварда взимку, переговори з цього питання розпочнуться наступного літа.

Нагадаємо, Барселона оголосить про трансфер Торреса з Манчестер Сіті.