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Луческу має намір віддати гравців Динамо в оренду в Румунію

Сьогодні 12:22 154 0
Головний тренер Динамо розповів про можливі оренди гравців київського клубу
Луческу має намір віддати гравців Динамо в оренду в Румунію
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Динамо Бухарест

Джерело - Digi Sport.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу хотів би віддати низку молодих гравців команди в оренду в Динамо Бухарест.

Про це румун заявив порталу Digi Sport.

"Є така ідея. Динамо також було зацікавлене. Ця ідея залишається і у відсутності Редника. Погляньмо, що буде далі в бухарестському клубі. Я не знаю, чи вирішиться проблема лише за рахунок трансферів кількох гравців", - заявив фахівець.

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"З молодими футболістами не врятуєшся від вильоту, але вони несуть ентузіазм. З цінними гравцями – так, але вони мені також потрібні. Зі зміною гравців можна створити команду – не виграти титул, але збудувати сильний колектив", – сказав Луческу.

Нагадаємо, Луческу - у рейтингу найбагатших людей Румунії.

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