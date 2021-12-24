Луческу має намір віддати гравців Динамо в оренду в Румунію

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу хотів би віддати низку молодих гравців команди в оренду в Динамо Бухарест.

Про це румун заявив порталу Digi Sport.

"Є така ідея. Динамо також було зацікавлене. Ця ідея залишається і у відсутності Редника. Погляньмо, що буде далі в бухарестському клубі. Я не знаю, чи вирішиться проблема лише за рахунок трансферів кількох гравців", - заявив фахівець.