Луческу має намір віддати гравців Динамо в оренду в Румунію

Джерело - Digi Sport.
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу хотів би віддати низку молодих гравців команди в оренду в Динамо Бухарест.
Про це румун заявив порталу Digi Sport.
"Є така ідея. Динамо також було зацікавлене. Ця ідея залишається і у відсутності Редника. Погляньмо, що буде далі в бухарестському клубі. Я не знаю, чи вирішиться проблема лише за рахунок трансферів кількох гравців", - заявив фахівець.
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"З молодими футболістами не врятуєшся від вильоту, але вони несуть ентузіазм. З цінними гравцями – так, але вони мені також потрібні. Зі зміною гравців можна створити команду – не виграти титул, але збудувати сильний колектив", – сказав Луческу.
Нагадаємо, Луческу - у рейтингу найбагатших людей Румунії.