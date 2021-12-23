Луческу - у рейтингу найбагатших людей Румунії

Статки Луческу оцінили у 35 – 37 мільйонів євро.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу опинився на 203-у місці у списку найбагатших людей Румунії.

Про це повідомляє Fanatik.

Рейтинг найбагатших громадян Румунії склало видання Capital. Там обрали 300 найбагатших румунів. Такий рейтинг видання складає з 2002 року.

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203-є місце в цьому рейтингу посів Мірча Луческу. Активи головного тренера київського Динамо оцінили в 35 – 37 мільйонів євро. При цьому всі ці гроші він заробив саме у футболі. При цьому скільки отримує Луческу в Динамо – точно невідомо. За різними даними журналістів, він отримує від 1,2 до 1,8 мільйона євро на рік.

Окрім того, після його призначення в Динамо у 2020 році, писали про те, що він отримає бонус в 1 мільйон євро, якщо виведе Динамо в груповий етап Ліги чемпіонів. Тоді киянам вдалося подолати кваліфікаційний етап.

Раніше, Луческу розкритикував дії ультрас Динамо.