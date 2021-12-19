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Луческу хоче віддати кількох гравців Динамо в оренду у Румунію

Сьогодні 14:57 157 0
Наставник Динамо розповів про свої плани
Луческу хоче віддати кількох гравців Динамо в оренду у Румунію
#Мірча Луческу, #Динамо

Джерело - Telekomsport.ro.

Головний тренер Динамо (Київ) Мірча Луческу хотів би віддати низку молодих гравців команди в оренду в Динамо (Бухарест).

Про це заявив сам фахівець.

"Якщо я можу це зробити, то спробую переконати керівництво мого клубу відправити до Бухаресту деяких молодих гравців, які мають у майбутньому перспективу потрапити до національної збірної України та грати за кордоном. Але це не лише моє рішення, я не можу приймати його сам", - зазначив Луческу.

Нагадаємо, Динамо визначило майбутнє орендованих Чорноморцем гравців.

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