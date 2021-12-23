Колишній гравець Шахтаря та збірної України Олексій Гай після закінчення кар'єри планував залишитися жити у Донецьку.

Про це заявив сам ексгравець.

"Як кажуть, все що нажите непосильною працею. Реально, наше життя так будувалося, що ми житимемо у Донецьку, діти у школі, робота, друзі, родичі.

Все було зав'язано Донецьку. Ніхто не міг подумати, що до такого дійде й думки навіть не їхати звідти. Усі хотіли, навпаки. Місто процвітало, будувалося і розвивалося. І вкладалося все туди: квартири, дачі, ділянки", - зазначив Гай.