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Гай: Реально, наше життя так будувалося, що ми житимемо у Донецьку

Сьогодні 14:45 389 0
Ексфутболіст розповів про наслідки війни
Гай: Реально, наше життя так будувалося, що ми житимемо у Донецьку
#Гай

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Шахтаря та збірної України Олексій Гай після закінчення кар'єри планував залишитися жити у Донецьку.

Про це заявив сам ексгравець.

"Як кажуть, все що нажите непосильною працею. Реально, наше життя так будувалося, що ми житимемо у Донецьку, діти у школі, робота, друзі, родичі. 

Все було зав'язано Донецьку. Ніхто не міг подумати, що до такого дійде й думки навіть не їхати звідти. Усі хотіли, навпаки. Місто процвітало, будувалося і розвивалося. І вкладалося все туди: квартири, дачі, ділянки", - зазначив Гай.

Раніше, Гай прокоментував свій перехід до російського клубу Кубань.

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