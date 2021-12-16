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Маркевич пояснив провал українських клубів у єврокубках

Сьогодні 13:31 208 0
Мирон Маркевич прокоментував виступ українських клубів у єврокубках
Маркевич пояснив провал українських клубів у єврокубках
#Маркевич

Джерело - footboom.com.

Українські клуби не мають відповідних гравців для конкурентної гри у єврокубках.

Про це розповів Мирон Маркевич у коментарі Footboom.

"Чому наші команди виявилися хлопчиками для биття? Тому що такий рівень наших футболістів. Вже за щастя, що ми із норвезьким клубом граємо внічию. Багато пропускаємо, мало забиваємо. Потрібні відповідні виконавці, іншого ще ніхто не вигадав. У футбол треба вкладати гроші і немаленькі.

Не думаю, що щось зміниться у боротьбі УПЛ за єврокубки. Звичайно, у нашому футболі все може статися, проте головні претенденти на потрапляння до Ліги Європи та Ліги конференцій – це СК Дніпро-1, Зоря та Ворскла", – розповів Маркевич.

Нагадаємо, українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022.

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