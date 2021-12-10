Найбільше заробили донецький Шахтар та київське Динамо.

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 6-ти турів групового етапу європейських змагань УЄФА та всього євросезону українські клуби - Динамо, Шахтар, Зоря, Колос та Ворскла - заробили в сезоні 2021/2022 щонайменше 74 мільйони євро. Станом на сьогодні це 8-й показник серед країн-учасниць єврокубків.

Більшу частину цих коштів заробили учасники Ліги чемпіонів від України, київське Динамо та донецький Шахтар, незважаючи на невтішні результати команд. Шахтар покладе у свій бюджет щонайменше 36,829 мільйонів євро, Динамо - 31,351 мільйони євро.

Шахтар та Динамо заробили так багато завдяки щедрим призовим за участь у групі Ліги чемпіонів. За участь в груповому раунді вони отримали по 15,64 млн євро. Також велику частку українські гранди отримали за високий клубний коефіцієнт за 10 років виступів в Європі: Шахтар (за 16-й показник з 32-х учасників груп) — 19,329 млн євро, Динамо (20-й) — 14,781 млн.

За спортивні результати Шахтар заробив 1,86 млн євро - за дві нічиї, з Інтером (0:0) та Шерифом (1:1). Динамо отримало лише 930 тисяч євро - за нічию з Бенфікою (0:0).

Учасник групового раунду Ліги конференцій луганська Зоря заробила щонайменше 4,918 мільйони євро. Більшу частину грошей луганський клуб отримав за вихід в групу ЛК — 2,94 млн євро. За клубний коефіцієнт Зоря отримала 712 тисяч євро. За дві перемоги в групі над софійським ЦСКА Зоря збагатилась на 1 млн євро (по 500 тисяч за кожну перемогу), за нічию з Буде-Глімт (1:1) - 166 тисяч євро. Ще 100 тисяч — за один кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

Крім того, Зоря отримає певну суму від нерозподілених коштів в нічийних матчах (166 тисяч євро за кожну нічию). Всього в групі Зорі було зафіксовано три нічиї, а це пул в 498 тисяч євро, які розподілять клуби пропорційно до кількості перемог (у Зорі дві перемоги). Але наразі сума, яка належить луганському клубу, ще невідома.

Колос та Ворскла, які не змогли подолати кваліфікацію європейських змагань, заробили набагато менше. Колос збагатився на 650 тисяч євро, Ворскла — 450 тисяч.

Крім того, українські клуби отримали половину суми з так званого маркетингового пулу, але точні суми виплат наразі невідомі.