Зоря зіграла внічию з Буде/Глімт у Лізі конференції
Вчора 21:37 584
Україна втратила шанс наздогнати Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 08:25 512
Ломаченко - Коммі: матч-центр
Сьогодні 08:02 17758
Ломаченко: Бій з Коммі - наступний крок у моїй боксерській кар'єрі
Сьогодні 07:28 326
Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:19 2637
Зоря - Буде/Глімт 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:25 658
Ліга конференцій. Зоря - Буде/Глімт 1:1. Як це було
Вчора 21:35 6121
Помер легендарний суперфан Динамо Парамон
Вчора 20:14 4607 1
Ломаченко - Коммі: андеркард бою, заробіток боксерів та план офіційних заходів
Вчора 18:41 1601
Сеньків подав заяву у поліцію на Селезньова
Вчора 18:13 1106 2
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Поверніть Владу: Зінченко не оцінив жарт Зеленського про дружину
Поверніть Владу: Зінченко не оцінив жарт Зеленського про дружину Віктор Слюсаренко
Вчора 23:16 842
Не врятував від поразки: Маліновський забив перший гол у цьогорічній Лізі чемпіонів
Не врятував від поразки: Маліновський забив перший гол у цьогорічній Лізі чемпіонів Віктор Слюсаренко
Вчора 21:52 1178
Ломаченко та Коммі провели першу дуель поглядів
Ломаченко та Коммі провели першу дуель поглядів Віктор Слюсаренко
Вчора 21:40 439
Зоря пропустила гол: Автогол допоміг Буде/Глімт зрівняти рахунок
Зоря пропустила гол: Автогол допоміг Буде/Глімт зрівняти рахунок Віктор Слюсаренко
Вчора 21:36 413
Гармата: Назарина ударом зі штрафного забив гол у ворота команди Буде/Глімт
Гармата: Назарина ударом зі штрафного забив гол у ворота команди Буде/Глімт Віктор Слюсаренко
Вчора 20:09 1544
Чи досяг ЛеБрон Джеймс завітної мрії: коштувати 1 мільярд доларів?
Чи досяг ЛеБрон Джеймс завітної мрії: коштувати 1 мільярд доларів? Harry BettMan
Вчора 17:59 329
Дуже щасливі: Світоліна та Монфіс разом готуються до сезону
Дуже щасливі: Світоліна та Монфіс разом готуються до сезону Віктор Слюсаренко
Вчора 16:20 1103
Ломаченко на матчі НХЛ: Якщо ніхто не заб'є, я вийду
Ломаченко на матчі НХЛ: Якщо ніхто не заб'є, я вийду Віктор Слюсаренко
Вчора 15:48 527
Поліція застосовувала зброю: відео пекельної бійки фанатів Динамо та Бенфіки
Поліція застосовувала зброю: відео пекельної бійки фанатів Динамо та Бенфіки Віктор Слюсаренко
Вчора 12:17 1792 1
Футболістка Челсі ефектно знесла вболівальника, який вибіг на поле
Футболістка Челсі ефектно знесла вболівальника, який вибіг на поле Віктор Слюсаренко
Вчора 11:43 387
Ліги Європи та Конференцій: на кого ставити в 6-му турі
Ліги Європи та Конференцій: на кого ставити в 6-му турі Harry BettMan
Вчора 11:22 355
Ломаченко в США відвідав хокейний матч легендарних команд НХЛ
Ломаченко в США відвідав хокейний матч легендарних команд НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 08:14 675
Божевільна розв'язка в чемпіонаті Парагваю: Серро створив фантастичний камбек і вирвав чемпіонство
Божевільна розв'язка в чемпіонаті Парагваю: Серро створив фантастичний камбек і вирвав чемпіонство Андрій Твердохліб
Вчора 08:02 857
Лідер Динамо U-19 тікав від арбітра у матчі Юнацької ліги УЄФА
Лідер Динамо U-19 тікав від арбітра у матчі Юнацької ліги УЄФА Віктор Слюсаренко
Вчора 07:26 907
Казкова принцеса! Білодід виступали в ролі телеведучої на прем'єрі фільму про принцесу Діану
Казкова принцеса! Білодід виступали в ролі телеведучої на прем'єрі фільму про принцесу Діану Андрій Твердохліб
08.12.2021 23:32 448
Фейл дня. Циганков не забив у пусті ворота Бенфіки з 7 метрів
Фейл дня. Циганков не забив у пусті ворота Бенфіки з 7 метрів Андрій Твердохліб
08.12.2021 22:49 2348 1
Яремчук забив у ворота Динамо та бурхливо відсвяткував успіх
Яремчук забив у ворота Динамо та бурхливо відсвяткував успіх Андрій Твердохліб
08.12.2021 22:38 6628
Редкач проведе тренування з безногим боксером
Редкач проведе тренування з безногим боксером Андрій Твердохліб
08.12.2021 21:58 378
Ломаченко прибув до Нью-Йорка на бій з Коммі
Ломаченко прибув до Нью-Йорка на бій з Коммі Андрій Твердохліб
08.12.2021 20:37 1539
Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули
Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули Андрій Дунець
08.12.2021 17:56 971
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:54 Футбол Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 6432
10:54 Футбол ЦСКА Софія – Рома 2:3. Огляд матчу 64
10:41 Інше Збірна України виграла медальний залік юніорського чемпіонату світу у Києві 82
10:37 Пряма трансляція Українська Суперліга. Харківські Соколи - Київ-Баскет: онлайн-трансляція. LIVE 436
10:34 Футбол ЛНЗ підписав вихованця Шахтаря 117
10:26 Футбол Довбик зацікавив клуби Серії А 140
10:22 Пряма трансляція УПЛ. Маріуполь - Дніпро-1: онлайн-трансляція. LIVE 628
10:14 Пряма трансляція УПЛ. Інгулець - Десна: онлайн-трансляція. LIVE 526
10:11 Плавання Дворазового олімпійського чемпіона підозрюють у зґвалтуванні 170
09:55 Футбол Легія - Спартак Москва 0:1. Огляд матчу Ліги Європи 137
09:43 Хокей Тампа переграла Торонто, Монреаль поступився Чикаго. Результати матчів НХЛ 145
09:30 Футбол Нардеп: Фраза Селезньова у СІЗО звучатиме двозначно 242
09:15 Футбол Шахтар продовжив контракт із Майконом 203
08:55 Футбол Наполі - Лестер 3:2. Огляд матчу Ліги Європи 212
08:48 Пряма трансляція Серія А. Дженоа - Сампдорія: онлайн-трансляція. LIVE 397
08:43 Баскетбол Лейкерс поступилися Мемфісу, Сан-Антоніо переграв Денвер. Результати матчів НБА 211
08:25 Футбол Україна втратила шанс наздогнати Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА 512
08:10 Футбол Інгулець прийме Десну, Дніпро-1 зіграє з Маріуполем. Розклад матчів 18 туру УПЛ 440
08:02 Бокс Ломаченко - Коммі: матч-центр 17758
07:28 Бокс Ломаченко: Бій з Коммі - наступний крок у моїй боксерській кар'єрі 326
06:44 Бокс Коммі: Знаю, що з Ломаченком буде нелегкий бій 641
00:19 Футбол Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи 2637
9 Грудня 2021
23:58 Футбол Вест Гем з Ярмоленком поступився Динамо Загреб, Ференцварош із Зубковим обіграв Баєр. Результати 6 туру Ліги Європи 710
23:56 Футбол Базель розгромив Карабах, Копенгаген переграв Слован. Результати 6 туру Ліги конференції 549
23:30 Футбол У Минаї відреагували на погрози Селезньова 1188

Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022

Сьогодні 10:54 6432 0
Найбільше заробили донецький Шахтар та київське Динамо.
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022
#Динамо, #Шахтар, #УЄФА, #Ліга чемпіонів, #Зоря, #Ворскла, #Колос

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 6-ти турів групового етапу європейських змагань УЄФА та всього євросезону українські клуби - Динамо, Шахтар, Зоря, Колос та Ворскла - заробили в сезоні 2021/2022 щонайменше 74 мільйони євро. Станом на сьогодні це 8-й показник серед країн-учасниць єврокубків.

Більшу частину цих коштів заробили учасники Ліги чемпіонів від України, київське Динамо та донецький Шахтар, незважаючи на невтішні результати команд. Шахтар покладе у свій бюджет щонайменше 36,829 мільйонів євро, Динамо - 31,351 мільйони євро.

Шахтар та Динамо заробили так багато завдяки щедрим призовим за участь у групі Ліги чемпіонів. За участь в груповому раунді вони отримали по 15,64 млн євро. Також велику частку українські гранди отримали за високий клубний коефіцієнт за 10 років виступів в Європі: Шахтар (за 16-й показник з 32-х учасників груп) — 19,329 млн євро, Динамо (20-й) — 14,781 млн.

За спортивні результати Шахтар заробив 1,86 млн євро - за дві нічиї, з Інтером (0:0) та Шерифом (1:1)Динамо отримало лише 930 тисяч євро - за нічию з Бенфікою (0:0).

Учасник групового раунду Ліги конференцій луганська Зоря заробила щонайменше 4,918 мільйони євро. Більшу частину грошей луганський клуб отримав за вихід в групу ЛК — 2,94 млн євро. За клубний коефіцієнт Зоря отримала 712 тисяч євро. За дві перемоги в групі над софійським ЦСКА Зоря збагатилась на 1 млн євро (по 500 тисяч за кожну перемогу), за нічию з Буде-Глімт (1:1) - 166 тисяч євро. Ще 100 тисяч — за один кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

Крім того, Зоря отримає певну суму від нерозподілених коштів в нічийних матчах (166 тисяч євро за кожну нічию). Всього в групі Зорі було зафіксовано три нічиї, а це пул в 498 тисяч євро, які розподілять клуби пропорційно до кількості перемог (у Зорі дві перемоги). Але наразі сума, яка належить луганському клубу, ще невідома.

Колос та Ворскла, які не змогли подолати кваліфікацію європейських змагань, заробили набагато менше. Колос збагатився на 650 тисяч євро, Ворскла — 450 тисяч.

Крім того, українські клуби отримали половину суми з так званого маркетингового пулу, але точні суми виплат наразі невідомі. 

Читайте також: Кому офіційно належать українські клуби

Коментарі ()