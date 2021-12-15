Поворознюк розкритикував гру своїх гравців

Джерело - Футбол NEWS.

Гравцям Інгульця потрібно виходити та віддаватися на футбольному полі у кожній грі, адже вони отримують чималі гроші.

Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.

"Коли чекати на перші трансфери? Зовсім скоро. Моя совість перед футболістами буде чистою, тому що я усім дав шанс. А те, що вони вийшли у Прем'єр-лігу і розповідають, що вони великі гравці, треба доводити на футбольному полі. Якби вони грали весь чемпіонат так, як останню гру, Інгулець був би іншим. Останню гру, мабуть, грали для того, щоб не вигнали, а першу - щоб сподобатись. Але ми це виправимо. Нам потрібно виходити та віддаватися на футбольному полі у кожній грі, вони отримують чималі гроші. Затримок немає, зарплата день у день, треба якось по-іншому ставитися до футболу. Повинен бути метод батога і пряника", - сказав Поворознюк.

Відзначимо, що першу половину сезону Інгулець завершив на 14 місці в турнірній таблиці з 13 набраними очками в активі.

У заключному матчі проти Десни (2:1) команда Сергія Лавриненка відсвяткувала першу перемогу в чемпіонаті з 28 серпня.

Раніше, шість гравців можуть покинути Інгулець.