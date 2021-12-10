Джерело - Чемпіон.
Інгулець здобув мінімальну перемогу над Десною в рамках 18 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
18 тур, 10 грудня
Голи: 1:0 - 34 Поспєлов, 2:0 - 47 Полегенько, 2:1 - 56 Дегтярьов
Інгулець: Шуст, Салем, Запорожець, Полегенько, Козак, Коваленко, Шишка, Опанасенко, Поспєлов, Лупашко, Стефен
Запасні: Гальчук, Шарай, Плохотнюк, Бартуловіч, Коробенко, Головкін, Павлов, Смоляков, Якимів
Десна: Мисак, Сафронов, Цимбалюк(Будківський 46), Болбаб, Арвеладзе(Картушов 69), Волошин, Завійський, Безбородько(Шевцов 75), Селін, Дегтярьов, Юрченко
Запасні: Литовка, Жук, Масалов, Ковтун, Белич, Демяненко
Попередження: Коваленко 62, Дегтярьов 69, Сєлін 71, Опанасенко 77, Опанасенко 85, Сафронов 90+1
Нагадаємо, Дніпро-1 у більшості розгромив Маріуполь.