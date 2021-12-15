Бацула: Мене хотіли залишити у Динамо

29-річний український захисник Андрій Бацула вирішив перейти з мінського Динамо до полтавської Ворскли через сімейні обставини.

Про це заявив сам гравець.

"Чому пішов із мінського Динамо? Ще до варіанта з Ворсклою мене хотіли залишити у Динамо, просили, щоб я не підписував нових угод, треба було почекати, бо там почалися проблеми із фінансуванням. Посилювали ліміт на легіонерів, стелі в зарплатах… Тому, коли з'явився варіант із Ворсклою, я практично не замислювався. Ми з сім'єю вирішили повернутися додому, адже Полтава, по суті, рідне для мене місто. Тим більше, що доньці наступного року треба йти до школи", - зазначив Бацула.