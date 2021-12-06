Зінченко: У Манчестер Сіті зібрані найкращі гравці світу

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#Зінченко

Джерело - sport.ua.

У Манчестер Сіті грають найкращі гравці у світі.

Про це розповів український гравець англійського клубу Олександр Зінченко.

"Я у Манчестер Сіті вже п'ятий сезон. Знаю одне: щоб досягти успіху, треба багато працювати — це ключ.

Моя позиція на полі залежить від конкретного матчу та конкретного суперника. Ми стараємося щосили.

Ми маємо поважати тренерські рішення та один одного. Усі борються за місце на полі, потрібно багато працювати, щоб отримати свій шанс. Але коли ви його отримуєте, то маєте використовувати на 100%.

Нам пощастило, адже у команді зібрані найкращі гравці у світі. Без них було б складно чогось досягти", — розповів Зінченко.

Раніше, Манчестер Сіті здобув перемогу над Вотфордом .

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