Хейні переміг Діаза та вчетверте захистив титул WBC
Сьогодні 07:27 1221
Українська Суперліга. Запоріжжя - Хімік: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 14:15 457
Ломаченко - Коммі: онлайн-трансляція бою
Сьогодні 12:50 9014
Як “Закони Мерфі” працюють у світі спортивних ставок
Сьогодні 12:48 133
Байло здобула золото на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду
Сьогодні 10:30 233
Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:11 2898
Маліновський - найкращий гравець матчу Наполі - Аталанта за версією WhoScored
Сьогодні 08:58 772
Ломаченко - Коммі: матч-центр
Сьогодні 00:13 14350
Маліновський фірмовою "гарматою" забив у ворота Наполі
Вчора 22:10 2329 1
УПЛ. Колос переграв Металіст 1925 у 17 турі
Вчора 21:21 348
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил
Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил Андрій Твердохліб
Вчора 19:50 2625
Дубль Вербича приніс Динамо перемогу над Вересом, півзахисник не забивав більше року
Дубль Вербича приніс Динамо перемогу над Вересом, півзахисник не забивав більше року Андрій Твердохліб
Вчора 19:34 318
Відео дня. Різник відбив п'ятий пенальті поспіль і встановив історичний рекорд УПЛ
Відео дня. Різник відбив п'ятий пенальті поспіль і встановив історичний рекорд УПЛ Андрій Твердохліб
Вчора 18:41 2346
Вірус договорняків дістався й кіберспорту
Вірус договорняків дістався й кіберспорту Harry BettMan
Вчора 13:51 315
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років Андрій Твердохліб
Вчора 12:58 1636
Леклер потрапив в аварію у другій практиці Гран-прі Саудівської Аравії
Леклер потрапив в аварію у другій практиці Гран-прі Саудівської Аравії Віктор Слюсаренко
03.12.2021 21:03 441
Щасливі разом: Бех-Романчук опублікувала фото із чоловіком
Щасливі разом: Бех-Романчук опублікувала фото із чоловіком Віктор Слюсаренко
03.12.2021 19:57 871
Договорняки у тенісі більш розповсюджені, ніж у футболі
Договорняки у тенісі більш розповсюджені, ніж у футболі Harry BettMan
03.12.2021 18:43 452
Гравець Барселони потрапив у конфліктну ситуацію з фанатами: Йди сюди. Ти заплатиш за машину?
Гравець Барселони потрапив у конфліктну ситуацію з фанатами: Йди сюди. Ти заплатиш за машину? Віктор Слюсаренко
03.12.2021 13:07 491
Вучевич забив зверху після витонченої передачі Карузо
Вучевич забив зверху після витонченої передачі Карузо Віктор Слюсаренко
03.12.2021 12:03 333
Результативна гра Мемфіс: У НБА стався найбільший розгром в історії
Результативна гра Мемфіс: У НБА стався найбільший розгром в історії Віктор Слюсаренко
03.12.2021 11:04 395
Кров залила обличчя російського хокеїста клубу НХЛ: Він хотів ударити суперника, але постраждав сам
Кров залила обличчя російського хокеїста клубу НХЛ: Він хотів ударити суперника, але постраждав сам Віктор Слюсаренко
03.12.2021 10:29 1285
Трагічна ситуація: У Єгипті тренер помер через святкування голу
Трагічна ситуація: У Єгипті тренер помер через святкування голу Віктор Слюсаренко
03.12.2021 09:23 746
Фанати Манчестер Юнайтед банером підтримали Сульшера
Фанати Манчестер Юнайтед банером підтримали Сульшера Віктор Слюсаренко
02.12.2021 23:36 484
Неймовірно: Лунін здійснив сейв на тренуванні Реала
Неймовірно: Лунін здійснив сейв на тренуванні Реала Віктор Слюсаренко
02.12.2021 20:49 1615
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:28 Футбол Фаті не зіграє з Баварією через травму 47
14:15 Пряма трансляція Українська Суперліга. Запоріжжя - Хімік: онлайн-трансляція. LIVE 457
14:14 Футбол Вітсель не продовжить контракт із Боруссією 78
13:58 Футбол Вотфорд - Манчестер Сіті 1:3. Огляд матчу 109
13:50 Футбол Рангнік: Не можу перетворити гравців МЮ на монстрів пресингу за 2 тижні 119
13:28 Футбол Захисник Оболоні Безуглий зацікавив Металіст 1925 131
13:14 ММА Амосов проведе перший захист титулу чемпіона Bellator 122
12:58 Футбол Вулвергемптон - Ліверпуль 0:1. Огляд матчу 159
12:50 Бокс Ломаченко - Коммі: онлайн-трансляція бою 9014
12:48 Блог Як “Закони Мерфі” працюють у світі спортивних ставок 133
12:43 Бокс Камбосос: Я закликав до поєдинку з Ломаченком багато років 271 1
12:31 Футбол Ланс - ПСЖ 1:1. Огляд матчу 154
12:15 Футбол Ремзі хоче повернутися до АПЛ 170
11:53 Футбол Лейпциг звільнив Марша 225
11:42 Футбол У Мілана найкращий старт у Серії А з чемпіонського сезону 2003/04 202
11:30 Футбол Тедеско може очолити РБ Лейпциг 213
11:14 Футбол Реал Сосьєдад - Реал Мадрид 0:2. Огляд матчу 225
10:58 Футбол Клуби АПЛ можуть включити до контрактів гравців пункт про вакцинацію 196
10:50 Футбол Маліновський: Перемога над Наполі - для вболівальників Аталанти 323
10:30 Інше Байло здобула золото на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду 233
10:14 Футбол Боруссія Дортмунд - Баварія 2:3. Огляд матчу 289
10:11 Футбол Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф: онлайн-трансляція 2898
09:57 Бокс Дерев'янченко - Адамес: відбулася процедура зважування 346
09:44 Хокей Тампа-Бей здолала Бостон. Результати матчів НХЛ 278
09:28 Футбол Вест Гем - Челсі 3:2. Огляд матчу 503

Вотфорд - Манчестер Сіті 1:3. Огляд матчу

Сьогодні 13:58 109 0
Бернарду Сілва оформив дубль
Вотфорд - Манчестер Сіті 1:3. Огляд матчу
#АПЛ, #Вотфорд, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті здобув перемогу над Вотфордом у рамках 15 туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

15 тур, 04 грудня

Вотфорд - Манчестер Сіті 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Стерлінг, 0:2 - 31 Сілва, 0:3 - 63 Сілва, 1:3 - 74 Кучо

Коментарі ()