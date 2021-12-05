Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті здобув перемогу над Вотфордом у рамках 15 туру АПЛ.
Чемпіонат Англії - АПЛ
15 тур, 04 грудня
Вотфорд - Манчестер Сіті 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 4 Стерлінг, 0:2 - 31 Сілва, 0:3 - 63 Сілва, 1:3 - 74 Кучо
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Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті здобув перемогу над Вотфордом у рамках 15 туру АПЛ.
Чемпіонат Англії - АПЛ
15 тур, 04 грудня
Вотфорд - Манчестер Сіті 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 4 Стерлінг, 0:2 - 31 Сілва, 0:3 - 63 Сілва, 1:3 - 74 Кучо