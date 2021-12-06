Президент Шахтаря Рінат Ахметов за виступ донецької команди у груповому етапі Ліги чемпіонів ставить найвищу оцінку.

Про це заявив сам функціонер.

"Яку оцінку поставив би команді за єврокубки? Найвищу я можу поставити оцінку. Ви знаєте, у нас дуже молода команда. Я вдячний тренерському штабу на чолі з Роберто Де Дзербі.

Я хочу сказати, що у нас дуже молоді гравці, і це дуже сміливий, амбітний, інтелектуальний тренер, який грає у гарний атакуючий футбол.

Я гадаю, ви це бачили. Ми грали з мадридським Реалом на виїзді, програли 2:1, а по грі ми не мали програвати цей матч. Ми грали з Інтером, 2:0 програли, але по грі, особливо у першому таймі, ми грали дуже непогано.

Я вважаю, що Роберто і команда заслуговують на велику повагу. Коли ми програли 5:0, я зателефонував Даріо і сказав: "Даріо, передай, будь ласка, компліменти Роберто від мене. Тому що він грає у сміливий футбол, він не боїться. А сміливий завжди переможе". Тому я можу поставити лише найвищу оцінку, і він у мені може знайти лише підтримку", - сказав Ахметов.