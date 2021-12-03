Джерело - Чемпіон.
У матчі 6 туру Ліги конференцій луганська Зоря вдома зіграє з норвезькою командою Буде/Глімт.
Матч відбудеться у четвер, 9 грудня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Мегого.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 6 туру Ліги конференцій луганська Зоря вдома зіграє з норвезькою командою Буде/Глімт.
Матч відбудеться у четвер, 9 грудня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Мегого.