Нагельсманн: Левандовський заслужив виграти Золотий м’яч

Нападник Баварії Роберт Левандовський розчарований підсумками голосування за Золотий м’яч-2021.

Про це розповів головний тренер німецького клубу Юліан Нагельсманн.

"Він не виглядає розчарованим. Але він заслужив виграти його, тому, мабуть, йому трохи боляче. Але зараз потрібно дивитися у майбутнє, і я думаю, що він ще може виграти цю нагороду найближчими роками. Він може бути засмучений, але треба черпати нову енергію з цього", - відзначив Нагельсманн.