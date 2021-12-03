Нагельсманн: Левандовський заслужив виграти Золотий м’яч

Джерело - sport.ua.
Нападник Баварії Роберт Левандовський розчарований підсумками голосування за Золотий м’яч-2021.
Про це розповів головний тренер німецького клубу Юліан Нагельсманн.
"Він не виглядає розчарованим. Але він заслужив виграти його, тому, мабуть, йому трохи боляче. Але зараз потрібно дивитися у майбутнє, і я думаю, що він ще може виграти цю нагороду найближчими роками. Він може бути засмучений, але треба черпати нову енергію з цього", - відзначив Нагельсманн.
Нагадаємо, Левандовський - найкращий бомбардир року.