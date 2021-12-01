Конте: Тоттенгем – відповідний клуб для моєї філософії

Головний тренер "шпор" поділився планами на майбутнє

Джерело - BBC.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте досі не оцінив увесь склад своєї команди.

Про це він розповів порталу BBC.

“Нам потрібно зберігати концентрацію. Потрібно піднятися в таблиці вище, набирати очки. Мені ще треба повноцінно оцінити весь склад. Нам належить провести дуже багато ігор, і я довіряю своїм футболістам", - заявив італієць.

Актуально: Матч Бернлі - Тоттенгем перенесено через снігопад

"Щиро кажучи, я відчув, що Тоттенгем – потрібний клуб для моїх ідей, моєї філософії, потрібний клуб для роботи. Тому я погодився", – сказав Конте.

Раніше Конте заборонив вершкове масло у Тоттенгемі.